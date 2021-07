KUULA | Mitmekümnekordne Eesti meister: spordiarst ütles mulle, et tema küll ei tea, kuidas ma võidan

Tund jutuajamist möödub linnulennul. Vihjena mõned teemad, millel sai pikemalt peatutud:

* 2004. aasta Ateena olümpia ja ootamatu suurele spordipeole pääs

* 2009. aasta maastikurattamaratoni EM-il heitlus medali eest. Lätlased kasutasid keelatud taktikat ja meie samal ajal ei julenud...

* 2013. aastal Portugali minek. Kuidas Portugali ajajärk alguse sai ning milliseid huvitavaid ettepanekuid sealpoolt juba tehakse?

* Meenutame Eesti meistritiitli võitmist, pärast mida oli Maaris pool tundi kiirabiautos tilgutite all. Mida kõike on võimalik teha tahtmise pealt!

Vestlust veab Ivar Jurtšenko.

Eelmise saate Shimano rubriigi auhinnamängule laekus 17 õiget vastust. Aitäh kõigile, kes kaasa mängisid. Küsisime: "Kus linnas ja mis aastal avati Jaapani ainus ametlik jalgrattamuuseum?" Õige vastus on Sakai linn ning 1992. aasta. Loosiõnn naeratas Kaspar Kallionile. Palju õnne!

Auhinnaks on kinkekott Shimano nänni ning sinna juurde kuuluva turvalise ja nägusa Lazer jalgrattakiivriga. Juulis meil Shimano rubriiki pole, küll aga jälle augustis, nii et auhinna võitmise võimalus terendab õige pea uuesti.