EM-i KOLUMN | Karl Jakob Hein: Inglismaa mitmekülgne mäng viis nad edasi

Ukraina läks mängule vastu ilma Ruslan Malinovskyita, samas kui inglaste poolel oli üllatav, et Mason Mount oli valikus Jack Grealishi asemel. Inglismaa alustas arvatavalt 4-2-3-1 asetusega, Ukraina 5-3-2 toimis alguses kaitses kompaktselt.

Ukrainal oli paar säravat hetke, näiteks 36. minutil, kui nende parimad Yarmolenko, Zinchenko ja Yaremchuk hästi kokku mängisid. 38. minuti paiku muutis Ukraina asetuse 4-5-1 peale ja see oli õige tegu, sest viieses kaitseliinis palli liigutamisest midagi ohtlikku tekitada ei suudetud. 40. minutil tõi see kohe tulu, kui äsja vahetusest mängu tulnud Tsygankov tegi väga hea jooksu liini taha ja tekkis ohtlik olukord. Selliseid momente oleks Ukrainal olnud rohkem vaja.

Avapoolaja kokkuvõtteks tuleb öelda, et Inglismaa sai kiire värava ja kontrollis mängu.

Teist poolaega alustasid inglased ideaalselt. Suurepärane pall Luke Shaw poolt ja kõige ohtlikum mees trahvikastis, Harry Maguire , lõi ära. Inglismaa oli pärast teist väravat agressiivne ja see oli väga tähtis, sest nii otsustati mäng ära: taas suurepärane pall Shaw poolt, Kane õigel ajal õiges kohas.

Eriti teisel poolajal oli mäng täielikult inglaste kontrolli all. Inglismaa pressing siis, kui pall kaotati, oli väga heal tasemel ja sellega pandi Ukraina vasturünnakud kinni. Inglismaa palliga mäng on mitmekülgne: lühikesed söödud, pall liigub kiirelt, otsitakse nn taskuid, samas aeg-ajalt ka liini taha. Inglaste relv on ka standardolukorrad ja individuaalne meisterlikkus. Eduseisus olles oskasid nad väga hästi mängu “tappa”.