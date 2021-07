Christian Eriksenist tehti esimene pilt pärast kodusele ravile saamist

"Ma olin temalt pilti küsides väga närvis, kuid mul on väga hea meel, et seda tegin. Ma nägin teda kui lõunat sõin ja ootasin kuni ta oma naisega rääkimise lõpetas ning läksin küsima. Ta ütles kohe jah. Ma ei näinud intsidenti Soome vastu, kuid ta nägi terve välja, mis on rõõmustav. Eriksen on mu lemmikmängija ja ma olen selle pildi üle väga uhke," rääkis fänn oma kohtumisest Erikseniga.