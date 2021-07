EM-i KOLUMN | Karl Mööl: Taani edu võti oli tark mäng

Kummaline oli see, et kui Thomas Delaney löögile läks, siis kaks tšehhide kaitsjat jooksid teise taanlasega kaasa ning nad nagu ei saanud aru, kes keda markeerima peab ja jooksid tsooni täiesti tühjaks.

Teine oluline moment oli taanlaste kapteni Simon Kjæri tegutsemine, kes ei lasknud tšehhidel palli rünnata ning tänu sellele oli Delaneyl täiesti vaba koht peale lüüa ja see oli ka väga hea sooritus.

Pärast avaväravat oli Taani 10-15 minutit endiselt üritavam pool, nad hoidsid tšehhi väljakupoolel palli, kombineerisid ja üritasid tsenderdustega väravani jõuda. See lõppes sellega, et umbes 20. minutil suutsid tšehhid surve alt välja tulla ja mänguohjad omakorda enda kätte võtta.

Taanlased üritasid jätkuvalt kõrgelt pressida, kuid kogu tiim ei teinud seda ühtselt ning nii langeti madalamale ja hakati mängima kontratele. Ma ei usu, et taanlased tahtsid seda teadlikult teha, aga pigem suutis Tšehhi Taani esimese pressinguliini niimoodi üle mängida, et keskpoolikud ei suutnud ründajate pressingut toetada, mis andis initsiatiivi tšehhide kätte.

Seal oli näha, et Tšehhi üritas äärtelt panna tsenderdusi ja seda rohkem paremalt äärelt, aga taanlased suutsid peale ühe olukorra need asjad korralikult ära klaarida. Tšehhi jäi samas keskväljal üritades natuke hambutuks kuna ründavate poolikute puuted ja palli liikumise kiirus oli piisavalt aeglane, et taanlased jõudsid neile pressi teha, pallid tagasi võita ja kontrarünnakuid alustada.