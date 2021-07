Raplamaa rattamaratoni võitis Jõeäär, Taaramäe kukkus

„Alguse poole ökonoomitasin pigem, sest teadsin, et lõpp on raske. Eriti palavaga. Kui Hansgrohe kiirenduslõik tuli, siis mõtlesin, et kuna mul oligi plaanis seal rünnata, siis panen selle lõigu ka täiega. Vahe tuligi sisse, aga Josten paistis kogu aeg ning mul endal hakkas ka lõpus päris palav ja raske. Ma väga kuuma ilma armastaja ei ole, aga vedasin välja. Tundub, et vorm on täitsa hea, hooaeg on hästi alanud,“ rääkis maastikumaratoni ja -krossi Eesti meistrivõistlusteks valmistuv Jõeäär peale sõitu.