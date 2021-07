Eesti kaotas avamängu olümpiaks valmistuvale Bahreinile

"See mäng oli meie palluritele hea võimalus äratada nii-öelda käsipallikeha üles. Muidugi on kõik iseseisvalt suvel tööd teinud, aga ega see ole sama, mis meeskonnaga tõhusalt treenida. Bahrein on juba kolmandat nädalat olümpialaagris ja lähenemas tippvormile, nii et siit tuli kindlasti edu vastastele," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.