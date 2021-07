Kyrgios pidi Wimbledoni turniiri vigastuse tõttu pooleli jätma

Kyrgios kutsus esimest korda füsioterapeudi väljakule esimese seti lõpus, kurtes valule kõhulihastes. Teises setis sai selgeks, et austraallane ei suuda matši lõpuni mängida ja seisul 6:2, 1:6 otsustas ta pärast arstiga konsluteerimist mängu pooleli jätta.

Kyrgios vabandas publiku ees, et ei suutnud nende meelt rohkem lahutada ja tänas neid toetuse eest. "Ma pole sellisel tasemel ammu mänginud. Esimese seti lõpus tundsin ma, et midagi juhtus mu vasku kõhulihasega. Nii hea mängija vastu nagu Felix on mul kindlasti vaja minu suurimat relva: servi. Vahel lihtsalt läheb nii," võttis Kyrgios mängu kokku.