Sebastien Ogier lükkas spekulatsioonid ümber: minu jaoks on asi väga selge

"Selgub, et Ogier võib olla järgmisel hooajal märksa aktiivsem kui arvasime. Selgub, et kui ta võtab seekord MM-tiitli number kaheksa, jääb ta 2022. aastal täpselt sinna, kus ta on," kirjutas Evans toona.

Nüüd tunnistas Evans, et ta eksis. "Minu jaoks on väga selge, et ma ei tee järgmisel aastal täishooaega kaasa," vahendas DirtfFishi ajakirjanik prantslase sõnu. "Olen avatud sellele, et teen mõne ralli kaasa - võib-olla ka ainult ühe, võib-olla siiski paar tükki. Kindlasti mitte rohkem."

Ogier on varasemalt andnud mõista, et soovib ka teistes sarjades end proovile panna. Näiteks loodab Ogier võistelda Toyotaga Le Mansil. Selle osas on tema läbirääkimised tiimiga jätkuvalt käimas, kuidagi midagi kindlat veel selgunud pole. "See mõjutab ka seda, kas osalen mõnel MM-rallil või mitte," tõdes prantslane, lisades, et soovib järgmisel aastal rohkem pere ning oma pojaga aega veeta.

"Nagu iga asjaga elus, siis natukene adrenaliini on siiski vaja. Pärast 15 intensiivset aastat rallimaailmas ei saa päris lõplikult asjaga lõpparvet teha. Püüan järgmiseks aastaks leida kõige vahel tasakaalu," lisas Ogier.

Kuigi Toyota seda ametlikult välja pole hõiganud, kirjutas DirtFish kindlas kõneviisis, et põhisõitjatena jätkavad tiimis Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. Kes võiks aga Ogier' kõrval Toyota kolmandat autot jagada?

Seni on kõige tõenäolisemaks kandidaadiks peetud Esapekka Lappit. "Midagi pole veel otsustatud. Kõik on lahtine," tõdes Toyota pealik Jari-Matti Latvala.