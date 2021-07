OTSE DELFI TV-s | Eesti kardispordi meistrivõistlused jätkuvad Põltsamaal

Põltsamaa külje all asuv Kuningamäe kardirada on tuntud oma tehnilise iseloomu poolest. Kui raja esimene kolmandiku pikki sirgeid ühendavad küllaltki suure raadiusega painded, siis ülejäänud rajal sirged praktiliselt puuduvad.

“Põltsamaa võistlus tuleb kindlasti üks raskemaid sel hooajal, kuna tegemist on väga tehnilise rajaga, kus 6-käigulisel kardil tuleb roolimisel loota vaid vasaku käe jõule – paremaga vahetatakse ju käike. Kuumus ja raja pidamine muudavad 30-ringilise finaali sõitjate jaoks tõsiseks katsumuseks,” selgitab võistlusel valitsevaid olusid kiireima klassi KZ2-klassi üks favoriitidest Georg Kõss (TGT Racing), kelle eesmärgiks Põltsamaa etapil on ei midagi vähemat kui võit.

Lisaks Kõssile loodavad nii mõnedki teised KZ2-klassi sõitjad anda Põltsamaa etapiga tänavusele hooajale uus suund. Senised võistlused Raplas ja Tabasalus on kulgenud klassi debütandi Markus Kajaku (AIX Racing Team) vääramatu juhtimise all. Peaaegu täiseduga meistrisarja juhtival Kajakul on selja taga edukas esinemine Euroopa meistrivõistluste etapil Saksamaal ning pole mingit põhjust teda mitte pidada kolmanda etapi peafavoriidiks.