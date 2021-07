Kaspar Treieri koduklubi palkas uue peatreeneri

Sassari sõlmis 46-aastase treeneriga lepingu kaheks hooajaks. Cavina on Sassarile juba tuttav treener, olles klubi juhendanud ka aastatel 2007-2009. "Mul on hea meel, et Cavina otsustas Sassarisse tulla," rääkis pressiteate vahendusel klubi president Stefano Sardara. "Paneme hetkel paika taustatiimi. Abitreenerina jätkab Giorgio Gerose, lisaks otsime teist abilist."