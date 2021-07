Safari rallil üllatanud Toyota ralliäss läheb Rally Estoniale vastu enesekindlalt: tunne on väga hea

Katsutat edestas Safari ralli lõpuks vaid seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier. "Ma pole pikalt olnud sellises olukorras, seega olen väga õnnelik. Siiski on veel palju, milles saab areneda," rääkis Katsuta DirtFishile. "Ütleme nii, et praegu polnud veel aeg Sebastieniga võidelda, aga lähitulevikus proovin ta kätte saada. Hetkel on aeg edasi areneda."