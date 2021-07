Kahekordse tšempioni Andy Murray tagasitulekuturniir lõppes kolmandas ringis

"See on minu jaoks unistuse täitumine," sõnas endise maailma esireketi alistanud Shapovalov BBC vahendusel. "Olen aastaid rassinud selle nimel, et mängida Wimbledoni peaväljakul sellises matšis Andy vastu. Ta on paljudele inimestele tõeline inspiratsioon, ka minu jaoks."