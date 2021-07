EM-i KOLUMN | Enar Jääger: Itaalia oli parem, sest mängis emotsiooniga

Itaalia oli parem, sest nad mängisid väga hea emotsiooniga. Neil on väga tehnilised mängijad, kes oskavad hästi mängida lühikest söötu, nad on heade oskustega ja tegutsevad väljakul voolavalt. Väga ilus on neid vaadata, sest väljakul ei ole sellist kangutamist ja taktikaliselt on kõik hästi läbi mõeldud. Itaalia on oma hea taktika poolest teada-tuntud ja seda nad näitasid ka täna.