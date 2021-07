TÄNA OTSEBLOGI | Kas Inglismaa edutee jätkub ja ka Ukraina lüüakse auti?

Ukraina kuulus C-alagruppi, kus saadi Hollandi ja Austria järel kolmas koht. Esimeses alagrupimängus kaotati 2:3 Hollandile, seejärel alistati 2:1 Põhja-Makedoonia ja grupi viimases mängus jäädi 0:1 alla Austriale. Ukraina oli lõpuks viimane meeskond, kes kaheksandikfinaali pääses.

16 parema seas läks Ukraina vastamisi Rootsiga. Kuigi Rootsi oli selge favoriit, siis Ukraina suutis lisaajal löödud väravast teenida 2:1 võidu.

Inglismaa kuulus D-alagruppi, kus saadi Horvaatia, Tšehhi ja Šotimaa ees esikoht. Inglased alustasid turniiri 1:0 võiduga Horvaatia üle, seejärel viigistati 0:0 Šotimaaga ning lõpetuseks alistati 1:0 Tšehhi.

Kaheksandikfinaalis läksid inglased vastamisi pikaaegse rivaali Saksamaaga ning teenisid magusa 2:0 võidu.

Ukraina ja Inglismaa eeldatavad algkoosseisud:

Ukraina: Buštšan; Karavajev, Zabarni, Krõvtsov, Matvijenko, Zintšenko; Sõdortšuk, Stepanenko, Šaparenko; Jarmolenko, Jaremtšuk.

Inglismaa: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

„Oleme oma põhieesmärgi juba täitnud ja edasi on kõik ainult boonus. Inglismaa koondisel on kindlasti hoopis teistsugune surve. Neid nähakse favoriitidena, kuid kõik teavad, et jalgpallis võib kõike juhtuda. Valmistume väga tõsiselt ja tahame Inglismaad üllatada. Näeme, et Gareth Southgate on teinud väga head tööd. Nad on ilma igasuguse kahtluseta üks paremaid võistkondi maailmas. Teame täpselt, et meie vastane on väga tugev ja meid ootab ees raske kohtumine,” sõnas uefa.com’i vahendusel Ukraina peatreener Andrei Ševtšenko.