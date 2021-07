OTSEBLOGI | Harry Kane viis Inglismaa juba neljandal minutil juhtima!

Ukraina kuulus C-alagruppi, kus saadi Hollandi ja Austria järel kolmas koht. Esimeses alagrupimängus kaotati 2:3 Hollandile, seejärel alistati 2:1 Põhja-Makedoonia ja grupi viimases mängus jäädi 0:1 alla Austriale. Ukraina oli lõpuks viimane meeskond, kes kaheksandikfinaali pääses.

„Oleme oma põhieesmärgi juba täitnud ja edasi on kõik ainult boonus. Inglismaa koondisel on kindlasti hoopis teistsugune surve. Neid nähakse favoriitidena, kuid kõik teavad, et jalgpallis võib kõike juhtuda. Valmistume väga tõsiselt ja tahame Inglismaad üllatada. Näeme, et Gareth Southgate on teinud väga head tööd. Nad on ilma igasuguse kahtluseta üks paremaid võistkondi maailmas. Teame täpselt, et meie vastane on väga tugev ja meid ootab ees raske kohtumine,” sõnas uefa.com’i vahendusel Ukraina peatreener Andrei Ševtšenko.

„Ukraina on korralik meeskond. Andrei (Ševtšenko) on teinud meeskonnaga head tööd ja see on avaldanud mulle muljet. Neil olid eelmisel sügisel mõned rasked hetked, kuid nad on tulnud hästi tagasi. Seejärel tegid nad MM-valikmängus Prantsusmaaga viigi ning nüüd said väärt võidu Rootsi üle. Kui anname neile ruumi, siis nad on võimelised ründama ja neil on ründeliinis mitmed head mängijad. Olema ühe takistuse ületanud, kuid me ei ole veel eesmärgini jõudnud. Tahame oma teekonda jätkata,” lisas omalt poolt inglaste juhendaja Gareth Southgate.