TÄNA OTSEBLOGI | Kas poolfinaali jõuab Tšehhi või Taani?

Taani mängis B-alagrupis, kus saavutati Belgia järel teine koht. Alagrupis kaotas Taani esmalt 0:1 Soomele, seejärel jäädi 1:2 alla Belgiale, kuid kolmandas matšis seljatati Venemaa 4:1.

Kaheksandikfinaalis tegi Taani taas kindla esituse ning Wales löödi auti tulemusega 4:0.

Tšehhi mängis D-alagrupis, kus saadi Inglismaa ja Horvaatia järel kolmas koht. Tšehhid alustasid 2:0 võiduga Šotimaa üle, seejärel viigistati 1:1 Horvaatiaga ning viimases alagrupimängus kaotati 0:1 Inglismaale.

Kaheksandikfinaalis pakkus Tšehhi selle turniiri ühe suurema üllatuse, kui 2:0 mängiti üle alagrupis kõik kolm kohtumist võitnud Holland.

Tšehhi ja Taani eeldatavad algkoosseisud

Tšehhi: Vaclík; Coufal, Čelustka, Kalas, Kadeřábek; Holeš, Souček; Masopust, Barák, Ševčík; Schick.

Taani: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

„Taani tugevus peitub just meeskondlikkuses ja ühtsuses. Nende mängustiil on meile sarnane. Me ei tohi üheski detailis järgi anda, peame olema sama keskendunud nagu nemad. Üks väike eksimus võib otsustada kogu kohtumise saatuse. Olen veendunud, et just meie suudame olla selleks meeskonnaks, kes kasutab vastase eksimuse ära. Arvan, et tuleb väga võrdne kohtumine, kus otsustavaks saavad pisidetailid,” sõnas uefa.com’i vahendusel Tšehhi peatreener Jaroslav Šilhavy.

„Saame motivatsiooni igalt poolt. Teeme seda kogu Taani nimel. Meil on kaks suurt unistust: tahame võita ja inspireerida inimesi. Meil on oma tööplaan paigas ja tahame sellest kinni pidada. Edasi peame juba lähtuma taktikalistest nüanssidest, positsioonidest väljakul ning mängijate individuaalsest kvaliteedist. Üritame alati leida mängijatele vastava mänguplaani. Olen kindel, et Tšehhi koondise jaoks on olukord sarnane,” lisas omalt poolt Taani juhendaja Kasper Hjulmand.