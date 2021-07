Ott Tänaku sõnum korraldajatele: Safari ralli võiks olla ikka Safari ralli

Tänakule meeldis Safari rallil pakutud väljakutse. "Esimene päev (reede) ja pühapäeval olid kindlasti keerulisemad," rääkis Tänak WRC-sarja kodulehe vahendusel. "Kuid laupäevased kiiruskatsed meenutasid rohkem Euroopas sõitmist, need polnud midagi erilist. Safari peab olema ikka nagu Safari ralli. Kui see nii on, on see väga eriline koht ja ma naudin seda."