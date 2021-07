Prantslased ei jätnud jonni: enam kui veerand miljonit inimest nõudsid jalgpalli EM-i kaheksandikfinaali uuesti mängimist

Petitsiooni eestvedajad leidsid, et Sommer oli Mbappe penalti ajal reeglitevastaselt väravajoonelt välja tulnud. Videokordused aga näitavad, et šveitslase üks jalg oli löögi ajal siiski joonel.

UEFA poolt avaldatud protokollist selgub, et Mbappe penaltiolukord vaadati enne lõpuvile andmist ka VAR-i poolt üle. Les Lignes Bougent otsustas seejärel võtta ühendust rahvaalgatuse eestvedaja Pierre'iga (perekonnanimi pole teada - toim).

"Rääkisime eestvedajaga ning ta andis mõista, et kaalub petitsiooni lõpetamist. Käitume ikka spordimehelikult. Šveitslased väärisid võitu ning prantslastel pole midagi häbeneda, sest nad võitlesid lõpuni," seisis Les Lignes Bougent' kodulehel. Igatepidi on selge, et prantslaste rahvaalgatusel reaalset mõju EM-ile poleks siiski olnud.