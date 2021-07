Saksamaa karistuslöökide spetsialist riputas koondiseputsad varna

Kroos mängis Saksamaa jaoks kaheksandikfinaaliga lõppenud EM-finaalturniiril kaasa kõik kohtumised algusest lõpuni. Kokku on ta karjääri jooksul Die Mannschafti eest väljakule astunud 106 korda.

Oma sotsiaalmeediasse postitatud avalduses ütles ta, et "järgmist korda enam ei tule".

"Oleksin väga soovinud ning andsin selle nimel endast kõik, et lõpetaksin 109 mängu peal ja suure tiitli, Euroopa meistrikullaga. Tegin selle otsuse juba ammu. Mulle on olnud pikalt selge, et minust pole 2022. aasta Katari MM-il enam asja," jätkas ta.