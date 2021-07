Valgevene saalijalgpall: Viten on taas riigi tugevaim klubi!

Enne selle hooaja finaalseeria starti võrdlesid paljud fännid ja spetsialistid seda eelmise aasta omaga – toona võitlesid Valgevene meistrivõistluste kuldmedalite eest needsamad vastased. 2020. aasta meistri väljaselgitamiseks tuli mängida kõik viis mängu ja alles viiendal kohtumisel kallutas Oršas Viten kaalukausi enda poole. Arutades 2021. aasta finaali võimalike tulemuste üle olid paljud ühel nõul, et aastaga muutusid oršalased veelgi tugevamaks ja ka otsustavale seeriale lähenesid nad nii, et seljataha oli jäetud 27 järjestikust võitu! Arvestades fakti, et meistrivõistluste regulaarosas on VRZ Vitenile kaks korda kaotanud (1:2, 4:6), ei olnud gomellastel seeria jätkamiseks just väga suuri šansse. Kuid tegelikkuses kukkus kõik hoopis teisiti välja.

Seeria esimene mäng toimus Oršas ja Viten alustas väljaku peremehe õigusega võiduga, ehkki see toimus VRZ karmi vastupanu saatel – kohtumise lõpus võis kaalukauss mõlemale poole kalduda, kuid lõppkokkuvõttes said võõrustajad vastasest jagu (5:3). Seeria teine mäng kujunes paljuski murranguliseks ja asi pole isegi selles, et VRZ katkestas oršalaste 28-mängulise võiduseeria, mängides maksimaalselt distsiplineeritult ja korrektselt ning kasutades oma võimalusi (3:2). See mäng hajutas müüdi Viteni võitmatuse kohta ja oli näha, kuivõrd palju lihtsam oli gomellastel kolmandaks kohtumiseks häälestuda. VRZ näitas Oršas ideaalset mängu, mida ei saa peremeeste kohta öelda: kohtumine möödus täielikult külaliste taktikepi järgi ja nende võitu 5:2 ei saa nimetada teenimatuks.