Legendaarne Venemaa kommentaator tunnustas Eesti laskesuusatamist: teie tase on tõusmas, Regina Oja on üks ala eredamaid sportlasi

RusDelfi palus Gubernievil hinnata jalgpalli taset Eestis. Tuntud kommentaator viis esialgu jutu hoopis laskesuusatamise peale. "Tean, et Eestis on laskesuusatamise tase kasvamas. Eesti laskesuusatamine on suurepärane, palju medaleid on juba võidetud," alustas Guberniev, tuues seejärel eraldi välja Regina Oja. "Oja pole mitte ainult Eesti, vaid kogu laskesuusamaailma üks eredamaid sportlasi. Lisaks on ta väga ilus tüdruk."

Jalgpalli juurde naastes tunnistas Guberniev, et tal on keeruline eestlaste taset hinnata. "Eesti on suurepärane riik, kus on võrratud inimesed. Kui võtta arvesse siinseid suurepäraseid traditsioone sõudmises - Eesti on teatavasti sõudmismaa - ja teisi spordialasid, siis võib-olla ei peaks energiat ja raha jalgpallile kulutama?" arutles kommentaator.

RusDelfi uuris ühtlasi, mida Guberniev arvab Narvast pärit Valeri Karpini (Venemaa kõrgliigaklubi Rostovi peatreener - toim) võimalustest saada tulevikus Venemaa jalgpallikoondise peatreeneriks. "Kui talle kohta pakutakse, on ta selleks juba ammu valmis olnud," sõnas Guberniev, lisades, et praegu on siiski peatreeneriks Stanislav Tšertšessov. "Pole ju kindel, et Tšertšessov peab ametist üldse lahkuma."

Tšertšessovi käe all jäi Venemaa jalgpalli EM-i B-alagrupis Belgia, Taani ja Soome järel viimaseks. Venemaa kogus sarnaselt Taanile ja Soomele kolm punkti, kuid halvim väravatevahe jättis meie idanaabrid grupis viimaseks.