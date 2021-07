Martin Müürsepast sai Rakvere Tarva peatreener

«Ettepanek tuli alguses ootamatult, kui selline mõte Tarva poolt välja käidi,» lausus värske peatreener Tarva Facebooki lehekülje vahendusel. Tema sõnul oli kaalumisel teinegi pakkumine, aga lõpuks leidis ta rakendust tiimis, millega tegi tegusid aastate eest koduses korvpalliliigas.

«Kindlasti tahaksin tõestada, et Rakvere klubiga on võimalik suuri asju teha,» tähendas Martin Müürsepp. «Mul on väga positiivsed mälestused Rakverest ja selle pealt ei olnud väga raske seda otsust teha. Tean siinset kogukonda päris lähedalt ja olen sellega seotust tundnud. Kui nüüd lõpuks saab koroona seljatatud, saame ka rahva saali. Ootan huviga.»

Tarva mänedžer ja Arnu Lippasaar lausus, et on asjade käiguga väga rahul. «Meil on väga hea meel, et ta nägi võimalust appi tulla. Vahepeal oli juttu sellestki, et ta läheb korvpalli juurest mõneks ajaks või sootuks üldse ära, aga Eesti korvpall oleks sellest kõvasti kaotanud,» kõneles ta. «Ma arvan, et kellegil ei ole tänase uudise peale mingisuguseid vastuväiteid, sest tegemist on inimesega, kelle kohta ei saa öelda, et ta midagi korvpallist ei teaks või seda mängu ei oskaks. Samas on Rakvere tema jaoks huvitav väljakutse.»

Mänedžer lisas, et Martin Müürsepa puhul ei saanud määravaks suur rahasumma, vaid sootuks teised tegurid. «Suuri rahalisi võimalusi meil tema palkamiseks ei olnud. Müürsepa puhul osutus määravaks tõenäoliselt see, et me kas teeme õiget asja või talle meeldib meie lähenemine asjadele ja see on tore.»

Arnu Lippasaar tähendas veel, et klubi omanikuna ta vastsele peatreenerile tema töös piiranguid ei sea. «See, kuidas kas või näiteks noori kasutada, räägime selgeks enne hooaja algust, aga üldiselt on tal ikkagi vabad käed. Otsused, mis puudutavad kogu treeningprotsessi ja mänge, teeb tema. Nende puhul lasub tal ka vastutus,» rääkis Lippasaar.

Müürsepa sõnul on meeskonnal kavas alustada treeningutega selle kuu keskel. «Saame teha kergeid treeninguid ja mõned mängijad tulla ennast näitama ning koha eest meeskonnas võitlema. Meeskonna tahame nii-öelda lukku panna augusti teisel poolel,» kõneles Martin Müürsepp. «Selline on esialgne plaan, mille Arnu Lippasaare ja Madis Putkoga kindlasti veel põhjalikumalt läbi räägime.»