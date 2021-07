Neuville ei nõustunud Latvala arvamusega: meie taktika oli hea

Neuville oli sunnitud Keenia ralli liidrikohalt katkestama pühapäevasel avakatsel, kui purunes tema masina parem tagumine vedrustus.

Latvala sõnas DirtFishile, et nägi seda katkestamist ette. "Ma ütlesin mõnele inimesele meie tiimist: "Ma ei näe, et Neuville võiks sellise kiirusega, nagu tal on, finišisse jõuda - see on liiga suur. Ta on liiga kiire." Tal purunes kaks rehvi. Ütleme nii, et nende purunemiste puhul oli tal õnne. Kui sa tavaliselt ühe lõhud, siis teist korda sa sellega enam ei pääse. Sa pead hoiatust kuulda võtma," kommenteeris Latvala ja lisas: "Ma pean ütlema, et ma tunnen talle kaasa, et ta seda võita ei suutnud. Ta kiirus oli hea, aga kui ma õigesti aru saan, siis seda oli viimasel päeval pisut liiga palju."

Neuville`i arvates polnud katkestamise põhjus liigses kiiruses.

"Ma ei arva, et me sõitsime liiga kiirelt, sest me olime liidrid pärast seda, kui sõitsin teistest aeglasemalt, ja ma sõitsin alati pisut aeglasemalt, et masinat kaitsta. Mõistetavalt ei tasunud see end lõpuks ära, kuid meie taktika oli hea," lausus Neuville DirtFishile.

"Me üritasime autot eelmisel nädalavahetusel isegi rohkem kaitsta, pannes suuremat rõhku õõtshoobade kaitsele ning sõites kõrgema masinaga, kui tavaliselt," sõnas Neuville.

Belgia rallimees lisas, et pigem on põhjus selles, et nende masin "võib olla natuke nõrgem kui nende konkurentidel".



"See on keeruline aeg, aga pean jääma tiimiga kokku. Ma võitlen kõvasti ning me püüame kindlasti leida lahendust probleemile ja anda hooaja teises pooles kõva lahingu," lisas belglane.



Autoralli MM-sari jätkub 15.-18. juulini toimuva Rally Estoniaga.