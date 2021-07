Rapla ralli toimub täies mahus koos pealtvaatajatega

Esialgu otsustas ralli korraldusmeeskond COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangutest tingituna ürituse ära jätta, kuid viimaste nädalate jooksul on epidemioloogiline olukord Eestis piisavalt paranenud, et ralli täies mahus läbi viia.

Võistluste peakorraldaja Kaido Vilu ütles: „Alates 2020. aastast oleme olnud sunnitud koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu Rapla rallit pidevalt edasi lükkama või ära jätma, kuid nüüd võime kinnitada, et ralli toimub täies mahus koos pealtvaatajatega.“

„Maikuust alates on vabariigi valitsus järk-järgult kehtivaid piiranguid leevendanud ja see andis meilegi kindlust ja tahet üritus ikkagi läbi viia, kuna koduse rallihooaja võistluspaus on veninud päris pikaks. Siinkohal tahan tänada kogu korraldusmeeskonda ja Eesti Autospordi Liitu tehtud töö eest. Ootame kõiki rallisõpru juba vähem kui kuu aja pärast Raplamaale.“

Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk lisas: „Viimased paar kuud on autospordi kogukonnale olnud parajalt segased, kuna tekkinud on mitmeid küsimärke seoses käimasoleva hooaja ja võistluskalendriga. Viiruse levikuga kaasnenud piirangud on muutnud võistluste korraldamise äärmiselt keeruliseks, sest kõigil osapooltel tuleb järgida kehtivaid ettekirjutusi, mis omakorda võivad muutuda päevade ja nädalatega. EAL teeb siinkohal omalt poolt kõik selleks, et pakkuda võistluste korraldajatele abi ja tuge nii palju kui vähegi vaja ja võimalik. Praeguse seisuga on loodud kõik eeldused selleks, et autoralli EMV 4. etapp saaks toimuda.“

Rapla ralli on Eesti autoralli lahtiste meistrivõistluste sarja 2. etapp, 1. etapp klassidele EMV9 ja EMV10 ning 4. etapp klassidele EMV2, EMV3 ja EMV4. Võistlusraja kogupikkuseks on planeeritud 411,78 kilomeetrit, millest lisakatsed moodustavad 103,64km. Kahe võistluspäeva jooksul sõidetakse kokku 12 kiiruskatset, millest korduvate lisakatsete arv on 6.