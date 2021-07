VIDEO JA FOTOD | Paidega liitunud Klavan: viimastel aastatel küsisid lapsed üle päeva, et issi, millal me Eestisse tagasi läheme

"Minu motivatsioon on endiselt kõige kõrgemal tasemel," sõnas 35-aastane Klavan Delfile antud intervjuus. "Ma tõesti ei tulnud Eesti liigasse seetõttu, et see on lihtsam või kergem. Kui siin jalutama hakkad, siis see hästi ei lõppe. Tasemevahe kindlasti on, aga kui endast maksimumi ei anna, kaob ka see vahe ära."

Klavan tunnistas, et langetas otsuse viie nädala jooksul. "Kõik oli võimalik, kas välismaale minna, kas üldse ära lõpetada, kas Eestis mängida. 4–5 nädalat sai laagerdatud ja hetkel leian, et see oli kõige parem valik."

"Eks ka pere peale pidi mõtlema. Viimastel aastatel küsisid lapsed üle päeva, et issi, millal me Eestisse tagasi läheme. See paneb ka mõtlema. Nui neljaks Euroopas ringi loksutamine ei ole ka õige. Perel on kindlasti hea meel, et kodumaal tagasi oleme," lisas Klavan.

Vaata videointervjuust, mida Klavan veel Paide meeskonna lootuste ja eesmärkide ning muu kohta rääkis.