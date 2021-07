KUULA | „Futboliit“: Prantsusmaa põrumise tagamaad: mängijate emad, liiga karmid trennid ja Netflix. Uus suursoosik number üks on Inglismaa

EM-finaalturniiri aegne seitsmes „ Futboliit “ on eetris kaheksandikfinaalide järel ja veerandfinaalide eel, kui värskelt on seljataha jäänud tõeliselt vägevad ja dramaatilised kohtumised. Mis oli Prantsusmaa väljalangemise taga ning kas saatuslikuks said meeskonna sees tekkinud tülid või peatreener Didier Deschampsi kummalised otsused?