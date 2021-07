Metallpuusaga Andy Murray tegi maratonmatšis võimsa tagasituleku

Mäng kestis kokku 3 tundi ja 51 minutit. Selle aasta Wimbledonis on palju kõneainet pakkunud väljaku libedus ja sellest tulenevad ohtlikud kukkumised. Kukkumisest ei pääsenud ka Murray, kes libises platsil kahel korral. Endine maailma esireket kutsus väljakut ohtlikuks.

"Ma olen ilmselgelt väsinud ja ma kukkusin paar korda ümber. Need on päris libedad väljakud. Arvestades kõike tunnen ma ennast hästi, puusaga on ka kõik korras," rääkis Murray pärast matši.