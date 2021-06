Prantsuse koondises lõid sisepinged lõkkele, probleeme tekitas mossis Mbappe, rahulolematus hotelliga ja perest eemalolek

Valitsev maailmameister Prantsusmaa juhtis jalgpalli EMi kaheksandikfinaalis Šveitsi vastu juba 3:1, kuid oskas lõpuminutitega turvalise edu maha mängida ja kaotas lõpuks penaltiseeria 4:5. Ainsana eksis karistuslöökidel prantslaste äss Kylian Mbappe.

Matšijärgsed pinged olevat alguse saanud Olivier Giroud kommentaarist, kes sõnas L'Equipe`ile: "Te ütlete, et mind polnud väljakul väga näha, aga ehk me oleksime pidanud üksteist paremini leidma."

Mbappe leidis seejärel, et see oli otsene rünnak tema suunas ja nõudis ründepartnerilt selgitust. Giroud küll kinnitas, et antud kommentaar polnud suunatud üldse Mbappele, ent PSG ründestaari see ei rahuldanud.

Mbappe vihapurse oli endast välja viinud koondise kogenumad liikmed nagu Steve Mandanda, Hugo Llorisi ja Moussa Sissoko, kes on L'Equipe`i andmetel 22-aastase ründeässa "tujutsemisest ja mossitamisest väsinud".

L'Equipe kirjutab, et prantslaste leeris tekitas EMi ajal rahulolematust ka asjaolu, et nad pidid pidevalt ühest kohast teise reisima. Neil tuli külastada Münchenit, Budapesti ja Bukaresti, kusjuures Ungari pealinnas ei jäänud nad sugugi rahule oma hotelli - Marriott - pakutud teenustega. Paul Pogba olevat nõudnud, et nad peatuks hoopis 50 km kaugusel Gardonys, mille majutuspaik asub kauni järve ääres. Prantsusmaa koondis jäi aga Marriotti hotelli, kus staarjalgpallureid ei rahuldanud näiteks see, et magamistoa aknad ei käinud lahti.

Lisaks oli Prantsusmaa koondislaste hulgas tüliõunaks asjaolu, et nad ei näinud turniiri ajal oma perekondi. Prantslased kurtsid, et näiteks Hispaania ja Belgia koondislased said perega koos olla, ent koondise juhid rõhusid koroonaviirusest tingitud protokollile ega lasknud mängijaid lähedastega kokku.