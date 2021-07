Jalgpalli EM-il on konkurentsi jäänud kaheksa tiimi ja alates reedest hakatakse selgitama juba poolfinaliste. Kihlveokontorites kipub nüüd suurim soosik olema Inglismaa, kuid seda fakti toetab ilmselgelt kergem tabelipool ja samuti toob koefitsienti alla inglaste suur panustamislembus. Reaalsuses arvatakse, et üks eelseisev veerandfinaal on juba sisuline finaal ja sellest paarist peaks tulema ka tänavuse EM-i võitja.