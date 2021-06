Ševtšenko veerandfinaali eel: Inglismaa tugevus lisab meile veelgi motivatsiooni

"Inglismaal on suurepärane meeskond, neil on pikk pink, väljapaistev treenerite meeskond ja me oleme teadlikud, kui raskeks see mäng kujuneb," sõnas endine AC Milani ja Chelsea ründetäht.

"Ma nägin kõiki kolme inglaste alagrupimängu, kuid mitte Saksamaaga kohtumist, sest valmistusime Rootsiga matšiks. Nende vastu on uskumatult raske väravat lüüa, kuid nende tugevus ei peaks meid hirmutama. See peaks meid motiveerima, sest nagu ka elus, on ka jalgpallis kõik võimalik ning me mängime kogu südamega, et meie fännid saaksid veelgi rohkem rõõmustada," lisas Ševtšenko.