FOTO | Kergejõustiku U23 ja U20 Euroopa meistrivõistluste medalil on Tallinna panoraam ja staadionikurv

Eesti ühe tituleerituma sportlase, medalikonkursi žürii liikme Gerd Kanteri sõnul on tema medalikapis mitmeid medaleid, millel on kujutatud toimumiskohtadega seotud detaile. “Tallinna medalil on Tallinna tunnus väga ilusasti välja toodud. See on igati väärikas medal, mis motiveerib pingutada. Soovin Eesti koondisele palju edu ja loodan, et meil on võimalus näha, kuidas mõned neist medalitest on põhjust koju jätta. Selleks kutsun kõiki üles kaasa elama meie sportlaste jõupingutustele Kadrioru staadionil,” ütles Kanter.