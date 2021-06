USA saalijalgpall: fookuses on noorte ettevalmistamine!

US Youth Soccer teatas oma partnerlusest United Futsaliga, mille eesmärk on ajaloo esimeste USA noorte saalijalgpalli rahvuslike meistrivõistluste korraldamine ja käivitamine. Turniir toimub 25.–27. veebruaril 2022 Oklahoma Citys Oklahoma osariigis. Pidades silmas saalijalgpalli eeliseid ja pikaajalist väärtust oma liikmete ning jalgpalli jaoks tervikuna, leiab USYS, et struktureeritud turniiri loomine lubab USYSi assotsiatsioonidel oma klubidele ja mängijatele unustamatut võistluskogemust pakkuda.

US Youth Soccer on suurim noorte spordiorganisatsioon USAs, mis on ellu kutsutud toetamaks riigi kõiki noori sportlasi, aidates igal oma liikmel nii mänguväljakul kui ka väljaspool seda eesmärke saavutada. Iga aasta registreerib US Youth Soccer ligi 3 miljonit uut mängijat. Tänu oma programmidele ja ressurssidele propageerib US Youth Soccer sporti ja tervislikku eluviisi üle riigi. Organisatsioon koosneb erinevatest osariikidest pärit 55 assotsiatsioonist, 10 000 klubist ja liigast ning pea miljonist administraatorist, treenerist ja vabatahtlikust.

Pea kümne aasta jooksul aitas United Futsal organisatsioonidel luua, korraldada ja läbi viia kõrgema taseme saalijalgpalli liigasid, turniire, laagreid ning muid üritusi üle maailma. Nende eesmärk on ühendada saalijalgpallimaailma, kasutades oma teadmisi, kogemust ja ressursse. United Futsal esindab saalijalgpalli professionaalide gruppi, mis on laialt tuntud spordikogukondades, neid usaldavad maailma tugevaimad liigad, klubid ja föderatsioonid.

See partnerlus lubab ühendusel USYS korraldada unikaalset rahvusvahelist üritust, mis motiveerib selle liikmeid ka edaspidi edu poole püüdlema. „Ühenduse USYS missioon seisneb maailmatasemel toetuse ja ressursside pakkumises, aitame igal osalejal oma eesmärke saavutada nii mänguväljakul kui ka väljaspool seda. United Futsal annab meile võimaluse muuta saalijalgpall meie programmi nurgakiviks,“ ütles Skip Gilbert, US Youth Socceri peadirektor. „Saalijalgpall arendab neid oskusi, mida paljud jalgpallurid toovad välja kui edu võtit jalgpaliväljakul. Ühenduses USYS jagatakse seda väärtust ja vaadeldakse uut turniiri kui moodust kiiduavalduseks klubidele ja mängijatele, kes püüavad jätkata oma teekonda saavutuste suunas,“ teatas Gilbert.