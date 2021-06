VIDEO | Kelly Sildaru ja Karl Vilhelm Valter õpetavad noori tõukerattaga turvaliselt sõitma

„Tõukeratastest on saanud noorte seas populaarne liiklusvahend ning neid tekib linnaruumi üha juurde. Seetõttu muutub liikluses üksteisega arvestamine ja ohutusreeglite järgimine aina olulisemaks. Meil on hea meel, et saame koostöös Bolti, Kelly ja Karliga valminud kaasahaarava arvutimängu-stiilis video abil aidata ka omalt poolt liiklust ohutumaks muuta,“ ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.