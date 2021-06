Mis saab Ukraina - Inglismaa veerandfinaali atmosfäärist? Inglise fännidel vesi ahjus

Käimasolev EM-finaalturniir on pakkunud juba paar suurt kohtumist, mille õhkkonda oleks üheks korralikuks suurvõistluste atmosfääriks patt nimetada. Põhjused peituvad Euroopas endiselt kehtivates reisipiirangutes, mis võivad saatuslikuks saada ka laupäeval Roomas toimuvale Ukraina ja Inglismaa veerandfinaalile.

Rooma olümpiastaadion, mis mahutab 70 634 pealtvaatajat, võib endale laupäeval tribüünile lubada vaid 18 000 inimest. Inglismaa jalgpalliliit (FA) oli endale piletitest broneerinud 12,5 protsenti ehk veidi üle 2000 pileti. Täna aga väljastas FA teate, mille kohaselt paisatakse need pääsmed tavamüüki, sest koroonapiirangute tõttu on Suurbritanniast laupäevaks Itaaliasse reisimine raskendatud.

Nüüd loodetakse, et piletite Itaalias elavate inglaste kätte sattumisele aitab kuidagi kaasa Briti saatkond Roomas. Vastasel korral on oht, et Inglismaa koondis jääb laupäeval sootuks kohapealse toetuseta.