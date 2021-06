Puust ja punaseks: Ukraina koondise kangelase särgi all ei peitunud rinnahoidja, vaid tänapäeva tippjalgpallis hädavajalik seadeldis

Eesti jalgpallikoondis ja mitmed Premium liiga klubid on kasutanud sarnast füüsilist vormi reaalajas jälgivat süsteemi nimega Catapult. Ukraina koondis kasutab firma Statsports tooteid – sama kompanii tuntuimad kliendid on PSG, Manchester City, Liverpooli ja Arsenali jalgpalliklubid, aga ka Brasiilia ja Saksamaa koondis.



Töö tegemist takistab üks mõte. Miks Rootsi kukutanud Ukraina ründaja Artjom Dovbõk rinnahoidjat kandis? Ja miks keegi seda imelikuks ei pidanud? — Meelis Mandel (@meelismandel) June 30, 2021

Anyone know why Artem Dovbyk was wearing a sports bra? @Ukraine — Alyssa Mok (@Alyssa_Mok) June 29, 2021



Mida see "rinnahoidja", tegelikult rohkem küll GPS-seadmega varustatud vest, siis õigupoolest teeb?

Seadeldis mõõdab mängija läbitud distantsi, kiirust, kiirendust ja pulssi ning pakub treeneritele tagantjärele analüüsimiseks mitmeid andmeid. Neid andmeid saab kuvada nii telefonile, nutikellale kui ka tahvelarvutile. Kogu selle seadeldisega mängimise eesmärk pole mitte ainult mängijatest viimast välja võtta, vaid kaitsta neid ka näiteks läbipõlemise ja ületreenimise eest. Briti meedia on välja toonud, et ühe vesti hind on ligikaudu 200 naela ehk veidi üle 200 euro.

Laialdasemalt kasutuses olev Catapulti süsteem tuli turule esimest korda juba 2006. aastal ning aasta-aastalt on selle tehnoloogilisi võimalusi üha täiendatud ja kasutajasõbralikumaks muudetud.





Eesti Premium liigas võttis Catapulti esimesena kasutusele FCI Tallinn (endine Infonet) 2017. aasta hooaja eel. Klubi president Andrei Leškin kirjeldas tehnoloogiat klubi kodulehel järgmiselt: "Kõik mängijate sooritused ja nende statistika läheb otse arvutisse ning analüüsitakse tarkvara abil. See tarkvara võimaldab meil objektiivsemalt jälgida mängijate seisundit ja juhtida pakutavat koormust. Hetkel on see kahtlemata selline tippklassi süsteem, mida kasutavad maailma parimad klubid."