Kregor Zirk sai Energy Standard profiklubilt rõõmustava sõnumi

"Eile õhtul teatas Energy Standard 'i mänedžer James Gibson, et ma kuulun nende ujujate hulka, kes valiti eelmise ISL (International Swimming League) hooaja tiimist uue hooaja tiimi," teatas Zirk oma Facebooki lehel.

"Sellel aastal sai hoida kõigest 15 ujujat varasemast koosseisust ning mina osutusin neist üheks, kokku on tiimi suurus ca. 32 ujujat. See saab olema minu kolmas hooaeg järjest kui esindan Energy Standardi võistkonda. Mäletatavasti tulime 2019. aastal liiga võitjateks ning eelmisel aastal saavutasime teise koha."

Mäletatavasti andis Zirk veebruaris teada, et on olude sunnil Energy Standardist lahkunud ning liitunud Fenerbahce ujumistiimiga, sest senine meeskond jäi ootamatult ilma peasponsorist. "Olen alates novembrikuust Eestis üksinda treeninud ning sellega seoses otsisin samal ajal aktiivselt uut gruppi, kellega ühineda. Kõige sobivamaks osutus Istanbulis baseeruv Fenerbahçe ujumistiim. Jätkan koostööd endise treeneri Tom Rushtoniga, lisaks aitab treeninguid läbi viia Türgi treener Can Onsoy," kirjutas ta toona.