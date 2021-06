Latvala haistis Neuville'i katkestamist ette: ta oli Safari jaoks liiga kiire

Neuville juhtis 14-st läbitud kiiruskatsest 12-l, kuid jäi hooaja esimesest võidust ilma Hyundai purunenud tagavedrustuse tõttu.

"Teadsime, et meil on seal Taka, aga arvasime, et põhimeeskonnaga poodiumile jõudmine saab olema keeruline," osutas DirtFishiga rääkinud Latvala tõsiasjale, et reede õhtuks poodiumi konkurentsi tõusnud Takamoto Katsuta Toyota Gazoo Racingule meeskondlikus arvestuses punkte ei korja.

"Samal ajal ütlesin mõnele inimesele meie tiimist: "Ma ei näe, et Neuville võiks sellise kiirusega, nagu tal on, finišisse jõuda - see on liiga suur. Ta on liiga kiire." Tal purunes kaks rehvi. Ütleme nii, et nende purunemiste puhul oli tal õnne. Kui sa tavaliselt ühe lõhud, siis teist korda sa sellega enam ei pääse. Sa pead hoiatust kuulda võtma."

"Ma pean ütlema, et ma tunnen talle kaasa, et ta seda võita ei suutnud. Ta kiirus oli hea, aga kui ma õigesti aru saan, siis seda oli viimasel päeval pisut liiga palju," lisas Latvala.

Latvala sõnul tegi Safari Neuville'ile seda, mida oli ähvardanud ning teinud varem paljude teiste autodega.

"Ma arvasin, et draama algab alles reede pärastlõunal, aga see tuli juba hommikul. Võibolla sattusid sõitjad liiga hoogu ning kiirus maksis neile kätte. Aga nii see tavaliselt uute rallide puhul on, kui sa veel teid ja maastikku ei tunne. Mäletate 2018. aasta Türgit? Minu ja Tänaku tulemused - meil polnud kiireim auto, aga me võtsime kaksikvõidu."

"2019. ja 2020. aasta Türgi rallil oli vähem draamat, sest inimesed teadsid juba, mida oodata. Kiirus tuleb valida maastikule vastav. Taka oli üks neist, kes sellise plaani tegi. Tänak oli samuti sellise mõtteviisiga, kuid teda tabas ebaõnn tuuleklaasiga."

"Sebastien [Ogier] hoolitses oma auto eest ja võttis võidu. See oli väga eriline," ütles Latvala rallivõitja kohta.