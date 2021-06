EM-i KOLUMN | Harri Ojamaa: Favoriit langes taas

Malinovskyi asemel alustanud kõigest 22-aastane Shaparenko oli just see, kelle ideaalne diagonaalsööt tekitas paremas ääres tõusval äärekaitsjal võimaluse leida Rootsi kastis Yarmolenko, kes oli Forsbergi vastu 1vs1 ning tegi piisavalt petteid, et anda välisküljega tsenderdus tahaposti, kust Manchester City's mängiv Zinchenko selle otse õhust jalapealsega sisse lõi. Sellises olukorras on suur oht, et mängija läheb liiga entusiastlikult seda palli lööma ning tabamine ebaõnnestub ja löök läheb kas üle jala või meetreid üle värava. Inglise meister aga näitas klassi - jälgis palli lendu lõpuni välja, ajastas löögiliigutuse ideaalselt ning tabas palli õigesse kohta.

Malinovskyi jällegi näitas vahetusest mängu tulles, miks noor ukrainlane oli Serie A suurim väravasöötude andja - 110. minutil oli ta ennast mänginud olukorda 20-meetri kaugusel Rootsi väravast, kust kõik ootasid pealelööki, kuid tema leidis mitme kaitsja vahelt pehme söödu ründajale, kes oli väravavahiga silmitsi, kuid rootslaste õnneks ka väga napilt suluseisus. Selline olukorra tunnetus ja mõtteviis näitavad, et tegu on väga erilise mängijaga.

Mina nägin Dovbykut paar kuud tagasi ühes Ukraina liiga mängus, Desna vs Dnipro, kus Joonas Tamm nendevahelised duellid võitis, ning ausalt öeldes olin päris üllatunud, kui nägin, et ta läheb koondisega EM-ile, kuna ta lõi Ukraina liigas kõigest kuus väravat.

Rootsi

Mõlemad mängijad tegid tegelikult hea mängu, sest iga kord, kui nad palli said, olid nad väga ohtlikud ning aitasid meeskonnal võimalusi tekitada, aga kuna Ukraina kaitse mängis nii kompaktselt, siis pall jõudis nendeni vähe ning ennustan, et Rootsi meedia räägib hoopis sellest, et Ibrahimoviciga oleks Rootsi selle mängu võitnud. Kui Ibrahimovic oleks täna mänginud ja Rootsi samamoodi kaotanud, siis arvan, et meedia oleks suure tõenäosusega rääkinud sellest, et mida ta teha saab kui meeskonnakaaslased pole samal tasemel. Sellised topeltstandardid on paraku tavalised, kuid jätavad mulle alati väga ebaprofessionaalse mulje.