Ukraina kangelane Dovbõk: treener ütles, et oleksin vastaste trahvikastis ja ootaksin oma võimalust

Dovbõk realiseeris 121. minutil peaga võiduväravaks Oleksandr Zintšenko tsenderduse. Võidujoovastuses rebis ta särgi seljast ning sai selle eest ka kollase kaardi, millest tal mõistagi polnud enam sooja ega külma.

Veerandfinaalis läheb Ukraina vastamisi Inglismaaga, kes alistas Wembley staadionil 2:0 Saksamaa.

"See peab olema saatus. Mul pole selle kirjeldamiseks sõnu. Sattusin väljakule, sest treener ütles, et ma võiks meeskonda aidata ja oodaku ma oma võimalust. Ta juhendas mind, et ma peaksin olema kogu aeg vastaste karistusalas ja ootama õiget hetke," rääkis Dovbõk.

UEFA "Mängu Staari" auhinnaga lahkus Glasgow'st värava ja väravasööduga hiilanud Zintšenko. "Pühendan selle auhinna kogu meeskonnale ja fännidele, kes meid toetasid. See on nende auhind ja nende võit. Neid oli küll vähe, aga tänan neid, et nad leidsid tee staadionile ja meile kaasa elasid. Oleme nende toetust tundnud igal mängul sel turniiril ja oleme selle eest väga tänulikud," rääkis Zintšenko.

98. minutist alates mängis Rootsi kümnekesi, sest otse punase kaardi oli saanud kaitsja Marcus Danielson.

Rootsi peatreener Janne Andersson: "Tegime päris hea mängu. Meil oli teisel poolajal võimalusi, et see ära otsustada. Aga see läks lisaajale ning pärast punast kaarti me lihtsalt kaitsesime. Saime hästi hakkama, mistõttu on see ilmselt mu kõige kibedam kogemus jalgpallis - saada välja löödud nii lõpu lähedal."

"Kõik on pettunud ja vaiksed. Lihtsalt vaikus. Midagi polegi öelda, sest miski ei aita. Aeg parandab selle. See oli brutaalne," lisas Andersson.