EM-i KOLUMN | Janno Kivisild: inglased tõmbasid taktikalises lahingus pikema kõrre

Nimelt tehti pärast alagrupimänge kokkuvõte, mille kohaselt on turniiril valdavaks kolme (või viiese, sõltuvalt olukorrast) kaitseliiniga mängimine: nii tegutsesid 13 koondist. Taolise taktikalise valiku oli senistes mängudes teinud ka Saksamaa, samas kui Inglismaa ei olnud seda teed läinud. Kaitseliini asetus oli inglaste jaoks kuum teema ja kuigi statistika toetas neljase liini valimist – Southgate'i käe all oli võiduprotsent neljase liiniga oluliselt kõrgem –, siis otsustati sisse tallatud rajalt kõrvale astuda ja Saksamaa senistest mängudest lähtuvalt taktikat muuta ja valida samuti kolmene kaitseliin.

Inglismaa kohandas end Saksamaast lähtuvalt, kuid Saksamaa jätkas oma teel ja see oli esmapilgul üllatav, eriti seetõttu, et Inglismaal oli all kolm nullimängu ja sakslased olid lasknud endale viis väravat, kuid löönud ise kuus. Seekord võitis koondis, kes kohanes, inglased tõmbasid taktikalises lahingus pikema kõrre.