Pärnu Sadam palkas konkurendi ridadest noore tagamängija

Peatreener Heiko Rannula sõnul on Aav väga töökas ja kohusetundlik poiss, kes on vaatamata oma noorele eale valmis juba füüsilist meeste mängu mängima.

"Ta on aastaid juba Tartu eest kogemusi saanud ja loodame, et uus keskkond mõjub positiivselt ning Sverre suudab arengus veel sammu edasi teha. Võimed on olemas, nüüd vaja tööd teha ja vanematel konkurentidel elu raskeks teha trennis!" kommenteeris Rannula.