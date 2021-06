Juulikuu Jalkas: selgub Eesti jalgpalliklubide parim logo

Lugejate küsimustele vastab seekord augustikuus 40-aastaseks saav väravavaht Artur Kotenko, treenerirubriigis portreteeritakse Tartu Tammeka noortetöö juhti ning Eesti koondise varasemat abitreenerit Mario Hansit. Mängija luubi all on noor ründaja Aleksandr Šapovalov, tagaseljajuttudes sosistab tiimikaaslaste kohta põnevat infot Paide Linnameeskonna kapten Andre Frolov.

Toimetaja Sander Jürjens katsetab omal nahal uudset skautinguäppi, mis lubab kasvõi koduhoovis filmitud videote abil kandideerida suurklubide akadeemiatesse. Kui lihtne see ikkagi on ning mida arvavad sellisest moodusest Eesti klubide spordidirektorid?

Rubriik „Miks?“ uurib seekord, kust on eesti keelde tulnud jalgpalliterminoloogias niivõrd kinnistunud sõnad putsad ja kedrad. Selgub, et mõlemal on küllaltki sarnane päritolu!