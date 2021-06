Kaia Kanepi avaringi kiirest kaotusest: vastane oli väga enesekindel ja heas murukatte vormis

"Hästi kiire mäng oli. Vastane mängis väga hästi, aga seda oligi oodata. Teadsin, et ta oli võitnud just Berliini turniiri ja oli väga heas murukatte vormis," rääkis Kanepi virtuaalsel pressikonverentsil. "Nägin neid mänge, mis ta enne Wimbledoni mängis ja teadsin, milleks pean valmis olema, kuid temaga ise mängides tundus, et ta oli veel parem kui nendel videotel."

Samsonova hea mängutase polnud Kanepile üllatus ka sellepärast, et nad on varem koos treeninud. "Treenisime koos, kui ta ei olnud veel turniiri võitnud - juba siis tundus ta väga hea, aga lihtsalt tulemust polnud veel teinud. Ilmselt sai ta Berliinist palju enesekindlust ja tunneb end murul mugavalt."

Kanepi ise sai Wimbledoni muruga kohaneda nädal aega. Ta ütles, et lühike ettevalmistusperiood muruturniiriks oli teadlik otsus, sest muru pole just tema lemmikkate.

Kanepi jaoks pole Wimbledon siiski veel lõppenud, sest ta on end üles andnud ka paarismängus, kus tema partneriks on 32-aastane hiinlanna Shuai Zhang, kellega ta on koostööd teinud varemgi. Esimeses ringis kohtuvad nad Suurbritannia duo Harriet Dart - Heather Watsoniga. 2012. aasta French Openil jõudsid Kanepi ja Zhang näiteks kaheksandikfinaali. Zhangi näol on tegemist 2019. aasta Australian Openi paarismängu tšempioniga (koos Samantha Stosuriga).