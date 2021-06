Wimbledoni mänge segab taas vihm. Kontaveit täna väljakule ei pääse

Wimbledoni tenniseturniir sai üksikmängus täna läbi Kaia Kanepi jaoks, kuid Anett Kontaveit (WTA 25.) pole veel avaringis väljakule tulnudki. Tema mäng tšehhitari Marketa Vondroušovaga (WTA 42.) oli kavas 15. väljaku viienda matšina, kuid korraldajad teatasid, et nii see kui ka mitmed teised viimased mängud on tänaseks tühistatud.