Kaugsõiduautojuht saab perega koos veeta rohkem aega kui kaheksast viieni kontoritööd tegev pereisa

AloneWolf, kelle autod sõidavad Soome ja Rootsi vahel, on meeste töö korraldanud väga läbimõeldult. „Kaks nädalat tööl, kaks kodus pakub just selle väärtusliku kaks järjestikust nädalat koos pere, laste ja koduste askeldustega,” rääkis Tanel oma kogemusest. Ta lisas, et nädalatega jõuab ta ära teha asjaajamised, mida nädalavahetustel või pärast viit teha ei saakski. „Püüan elukaaslast aidata, anda talle vaba aega ja samal ajal naudin ise, et saan üle pika aja mõnusalt perega aega veeta,” lausus mees ning lisas, et ilmselt muud moodi jääks lastega tegelemine ikka pigem naise õlule, kuid graafiku alusel töötades saab perega seotud kohustusi elukaaslasega paremini jagada.

Tanel on autojuhina töötanud juba aastast 2006, kui lõpetas tegevteenistuse. Vahepeal on loonud pere, kus kasvavad 5-aastane tütar ja 7-kuune poeg.

Pikk kodusolek on boonus nii endale kui ka elukaaslasele

AloneWolfis ongi mees juba viiendat aastat. Varem on ta autojuhina töötanud ka teistes ettevõtetes, kuid graafik peab olema tema sõnul ikkagi paigas, mis ka praegust tööandjat esile toob. „Ei piisa ainult sellest, et sul on seadusejärgsed pausid ja mõni päev töö, mõni kodus. Pigem selge ajajaotus, mis tähendab ka pikemat kodusoleku aega,” rääkis mees omast kogemusest ja kutsus häid autojuhte meeskonnaga ühinema. Lähemat infot soovitas ta tegevjuht Andrus Laulilt juba otse küsida: andrus@alonewolf.ee.

Äraolekul on pere videokõne kaugusel

Taneli sõnul on rasked ka eemaloleku ajad, kuid kojutulekud seda rõõmsamad. „Jällenägemise rõõm on see, mis on ikka väga tore,” rääkis Tanel ja lisas, et eks tänapäeval on perega kontaktihoidmiseks viise väga palju, kõik on videokõne kaugusel. „Käega katsuda ei saa, aga keegi sust mööda ei kasva,” lisas ta.

Mitu põlve rekamehed ja õnnelik lapsepõlv