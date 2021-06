Prantsuse meedia ei halastanud jalgpallikoondisele: pankrot, fiasko, häving, laevahukk!

Prantsusmaa koondise põrumist on kirjeldatud kui “laevahukku”, “pankrotti” ja “fiaskot”.

Mainekas L’Equipe kirjeldas avalehel rahvuskoondise kaotust ühe sõnaga: "Hävitatud". Ajakirja ülevaates said prantslastest ainsana talutavad hinded väravavaht Hugo Lloris (7 punkti 10-st) ja ründaja Karim Benzema (8), kes lõi kaks väravat.

Le Parisien kirjutas, et rahvusmeeskond ei väärinudki kaugemale jõudmist. Leiti, et kaotus mõjutab negatiivselt nii koondise kui peatreener Didier Deschampsi mainet.

"Ebaõnnestumine, pankrot, fiasko, tehke oma valik! Šveitsi vastu langemist polnud oodata. Sellel on paratamatult tagajärjed," kirjutas Le Parisien, vihjates, et Deschampsi päevad võivad olla loetud.

Le Figaro kirjeldas Prantsusmaa meeskonna mängu kui "laevahukku", mis purustas koondise senise hea maine. Ainsana said väljaandelt mõistliku reitingu Benzema ja poolkaitsja Paul Pogba .

Mbappet peeti peasüüdlaseks, et võiduvärav jäi löömata. Deschampsi kritiseeriti omakorda otsuse eest alustada mängu kolme keskkaitsjaga.

Üllatuslikult veerandfinaali jõudnud Šveits kohtub kaheksa parema hulgas Hispaaniaga. Sama tabelipoole teises veerandfinaalis on vastamisi Itaalia ja Belgia. Veel on kaheksa hulka jõudnud Taani ja Tšehhi. Täna on kavas viimased kaheksandikfinaalid, kus kohtuvad Inglismaa-Saksamaa ja Rootsi-Ukraina.