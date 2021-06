Meedia: Lionel Messi tulevik on saanud selgeks

34-aastasest argentiinlasest saab kolmapäeval vabaagent, sest homsega lõppeb Messi praegune leping Barcelonaga. Kui nädalapäevad tagasi kirjutati rahvusvahelises meedias, et klubi peab Messi tiimiga läbirääkimisi, kuid Barcelona pole veel lepingut pakkunud, siis viimaste teadete kohaselt on uus kontraht juba lähedal.

"Barcelona juhatus ja Messi tiim on enesekindlad, et saavad 2023. aasta juunini kehtivast lepingust järgmise nädala jooksul teada anda," kirjutas Romano. "Mõlemad osapooled töötavad selle nimel, et viimased detailid paika panna. Seejärel saavad nad uue lepingu välja hõigata."