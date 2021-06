Pöörane vaatemäng: kaskadöör Keity Meier teeb teoks oma julgeimad unistused

Iga etteaste on närvekõditav vaatemäng, kus koosloomes tuntud ja tunnustatud pärimuskultuurikandjate ning loomeinimestega saavad mootorrattale lavaks ettekujuteldamatud kohad.

Südika noore eesmärk on pöörata pea peale vaated igapäevaelule ja näha piirete ja piirangute kohal potentsiaali ning seeläbi inspireerida mõtlema, kuidas võimatust võib saada võimalik nii ühiskonnas üldiselt, kuid ennekõike meis enestes. Mullu mootorrattal üle Tartu kaarsilla kaare kihutanud Meier lubab, et seekord on tal olemas nii julgestus kui kõik vajalikud kokkulepped, et sooritada trikke, mis on kaaresõidust ekstreemsemad.

Ühtegi trikki ta eelnevalt selleks mõeldud kohas läbi ei proovi. “Nägime palju vaeva, et saaksin oma treeningud üsna sarnastes tingimustes läbi viia, kuigi planeeritud vaatemängu paikades on mastaabid oluliselt võimsamad," rääkis Meier. "Seal tuleb mul peamiselt rinda pista oma sisemaailmas toimuvaga, sest tehniliselt olen õigeks hetkeks väga põhjalikult valmistunud. Üsna võimalik, et ühe spektaakli käigus sünnib ka maailmarekord.”

Iga trikk nõuab temalt suurt julgust, lakkamatut sihikindlust ning mängulist ellusuhtumist. 12-aastaselt oma esimese mootorratta saanud Tapalt pärit Keity Meier on veendunud, et ees ootav projekt aitab tal oma piire nihutada, et olla 2022.vaastal toimuvateks trialisõidu maailmameistrivõistlusteks kaassõitjatele tugevaks konkurendiks ning püüda kohta poodiumil.

Esimese vaatemängu aja ja koha avalikustab Keity Meier oma sotsiaalmeediakontol https://www.facebook.com/KeityMeierTrial uue nädala algul, kuid sündmuse täpsema sisu soovib ta jätta pealtvaatajatele üllatuseks.