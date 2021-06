Kolme Saksamaa tähtmängija kohal on Inglismaaga mängu eel küsimärgid

Nimelt on tervisehädadega kimpus kaitsja Antonio Rüdiger, poolkaitsja Ilkay Gündogan ja vasakäär Robin Gosens. Löwi teatel on Rüdigeril ja Gosensil väiksed tervisehädad, lisaks kannatavad mehed väsimuse all. Gündogani vaevab peavigastus.

"Otsustame (nende osas) arstidega matšipäeval," rääkis Löw esmaspäeva õhtul The Guardianile. "Võib-olla hakkab Rüdigeril ja Gosensil parem, võib-olla läheb nende seisund üleöö hoopis kehvemaks. Ma ei oska öelda, kas nad kolm on teisipäeval valikus. Kui mitte, siis on meil teisi valikuid."

Löw lisas Gündogani kohta, et Manchester City mängumees on koljuluu veidi ära põrutanud. Peatreeneri sõnul sai ta esmaspäeval korralikult trenni teha, kuid mängu osas tehakse otsus ikkagi täna. Pühapäeval tundis aga mees end uimaselt ning ei saanud trenni lõpuni teha.

Mängueelsel pressikonverentsil võeti üles ka teema, et tänane mäng inglaste vastu võib olla Löwi viimane Saksamaa koondise peatreenerina. Teatavasti võtab EM-i järel Saksamaal ohjad üle Hansi Flick.

"Ma mõtlesin sellele umbes kaks sekundit, kui üks teie kolleeg seda minult küsis ja nüüd küsitakse minult seda taas," vastas peatreener ajakirjanike küsimusele, kas ta on mõelnud sellele, et tänane mäng võib tema jaoks jääda sakslaste eeotsas viimaseks. "Mul on hoopis muud asjad mõttes praegu. Ma keskendun ainult kohtumisele ja loodan, et see läheb edukalt."