Safari ralli kindlustas pikaks ajaks tuleviku WRC-s

Uudist kinnitas DirtFishile Keenia president Uhuru Kenyatat. "Mul on hea meel teatada, et oleme jõudnud FIA ja WRC-ga kokkuleppele, et jätkame Safari ralli korraldamist kuni 2026. aastani," rääkis riigipea. "Minu administratsioon alustab koheselt ettevalmistust järgmiseks Safari ralliks."

"On tore näha presidendilt ja tema valitsuselt sellist pühendumust," lisas FIA rallidirektor Yves Matton. "Usun, et see ralli on toonud ja toob ka edaspidi MM-sarja palju väärtust juurde. See, mida sel MM-etapil nägime, oli väga positiivne."